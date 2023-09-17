الارشيف / اخبار الرياضه

"لا أعلم سبب ترشح فاروق جعفر".. رؤوف جاسر يعلن دعم قائمة حسين لبيب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد رؤوف جاسر، نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه سيدعم قائمة حسين لبيب في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال رؤوف خلال تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أتعجب من ترشح علاء مقلد وخالد لطيف بالانتخابات في ظل حالة الرفض التي واجهها الثنائي من الرأي العام".

وأكمل: "الثنائي لم يكن له دور بالمجلس السابق، ومرتضى لم يحترم مجلسه، أحب لطيف على المستوى الشخصي ومقلد شخص طيب".

وتابع: "لا أعلم سبب ترشح فاروق جعفر بانتخابات الزمالك، لا أعتقد أنه سيفوز بمنصب رئيس النادي".

وأشار: "صورة هاني العتال وهشام نصر تذكرني بأيام الزمالك المحترمة، وأدعم قائمة حسين لبيب وأطالب عمومية النادي بانتخابها".

وأتم: "عبد المجيد سليم الأنسب لمنصب أمين الصندوق لكني سأنتخب حسام المندوه، كما قررت منح صوتي لمروة الرفاعي على منصب عضو فوق السن".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا