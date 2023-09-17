شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتحدى مفاجآت سينجيدا التنزاني اليوم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فيوتشر فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فريق سينجيدا التنزاني في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لتقديم عرض قوي ونتيجة جيدة في لقاء اليوم لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة، وعمل المدرب البرتغالي طوال الفترة الماضية على تجهيز اللاعبين للموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وحسم الصعود إلى دورى المجموعات عمر البطولة مبكرا.

وتحدث ريكاردو مع لاعبي فيوتشر خلال الأيام الماضية عن عدة أمور خاصة بمباراة اليوم ودور كل لاعب وحرص على مشاهدة ملخص للفريق التنزاني في عدة مباريات سابقة له من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه من أجل أستغلالها وتحقيق نتيجة جيدة اليوم.

وتضم بعثة فيوتشر في تنزانيا 23 لاعباً وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا، علي زعزع، محمد عبد السلام ، أيمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح.