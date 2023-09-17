قبل مغادرة دار السلام.. الزمالك يكتفي بمران الجيم بعد الخسارة من بطل جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه صباح اليوم في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة.

وتغادر بعثة فريق الزمالك العاصمة التنزانية دار السلام فى الخامسة مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا، حيث تمكث ترانزيت ثلاث ساعات قبل العودة إلى القاهرة لتصل في الثانية فجر غدا الإثنين، عقب الخسارة من أرتا سولار الجيبوتي أمس في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .