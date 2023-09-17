موعد مباريات اليوم.. بيراميدز أمام الجيش الرواندي وفيوتشر يواجه سينجيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم الفرق المصرية، باقي المباريات في الدور التمهيدي، من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويلتقي اليوم الأحد، فريق بيراميدز، أمام الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام الجيش الروندي، في الرابعة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة,

فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني

وفي المقابل، يلتقي الفريق الأول لنادي فيوتشر، أمام سينجيدا التنزاني في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني في الرابعة عصر اليوم، على ملعب الأخير.

وكان نادي الزمالك، تلقى الخسارة أمس أمام أرتا سولار الجيبوتي، بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في تنزانيا، بذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.