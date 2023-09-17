شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال جهاز الزمالك للاعبين بعد خسارة أرتا سولار بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، على عقد جلسة مع اللاعبين عقب الخسارة المفاجئة أمام أرتا سولار الجيوبى بهدفين نظيفين فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التي أقيمت أمس السبت بتنزانيا. وتحدث جهاز الزمالك مع اللاعبين عن الأخطاء الفنية التى أدت لخسارة المباراة، خاصة من الناحية الدفاعية، وأكد الجهاز الفني أن الشوط الثانى شهد تراجعاً ملحوظاً فى الأداء من جانب أغلب اللاعبين.

وشدد جهاز الزمالك على استيائه الشديد من عدم استغلال الفرص التى سنحت أمام اللاعبين في مباراة أرتا سولار، وكذلك الرعونة الدفاعية التى أدت لاستقبال هدفين بشكل مفاجئ فى الشوط الثانى.

وطلب الجهاز الفنى للزمالك من اللاعبين غلق ملف الكونفدرالية بشكل مؤقت، والتركيز فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريق بالدورى الممتاز.

فى ذات الصدد، أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية واستشفائية صباح اليوم، الأحد، داخل فندق إقامة البعثة البيضاء فى تنزانيا، وذلك قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة، في الخامسة مساء اليوم الأحد، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي، واكتفى لاعبو الزمالك بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية داخل الجيم الخاص بفندق الإقامة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، لمنع تعرض اللاعبين للإجهاد.

وبعد العودة للقاهرة يبدأ الزمالك الاستعداد لأولى مباريات في الدوري الممتاز بالموسم الجديد أمام بيراميدز الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر انطلاق نسخته الجديدة غدا الاثنين 18 سبتمبر الجارى.

وجاء مواعيد مباريات الزمالك كالتالى..

الجولة الأولى

الزمالك × بيراميدز فى الساعة "7 " مساء الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.

الجولة الثانية

الزمالك × المقاولون فى الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الثالثة

الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الرابعة

الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الخامسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر باستاد المقاولون العرب.

الجولة السادسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة السابعة

الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .

الجولة التاسعة

الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.

الجولة العاشرة

الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة ومؤجل من الجولة العاشرة.

الجولة الحادية عشر

الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.

الجولة الثانية عشر

الزمالك × فاركو مؤجل

الجولة الثالثة عشر

الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.

الجولة الرابعة عشر

الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.

الجولة الخامسة عشر

الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.

الجولة السادسة عشر

الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.

الجولة السابعة عشر

الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.