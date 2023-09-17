شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر نوفمبر يجهز منتخب مصر لمباراتى جيبوتى وسيراليون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة روى فيتوريا، إقامة معسكر داخلى فى إطار الاستعداد لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات كأس العالم. ومن المقرر أن يبدأ المعسكر 6 نوفمبر المقبل، على أن يلتقى المنتخب مع جيبوتى 13 نوفمبر، ومع سيراليون 20 من نفس الشهر، وتقام مباراة مصر وجيبوتى فى التصفيات بمصر، بينما تقام مباراة سيراليون خارج البلاد.

من ناحية أخرى، يبدأ منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا معسكره الأول فى الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمى حتى الآن.

واقترب منتخب مصر من مواجهة الجزائر وزامبيا ودياً خلال المعسكر المقبل، ولكن لم يتم الإعلان رسمياً عنهما حتى الآن.

ويشارك 54 منتخبًا أفريقيًا فى تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، وهي جميع الدول المشاركة في الاتحاد الأفريقي، يتم تقسيمها على 9 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسعة إلى منافسات كأس العالم بشكل مباشر، بعدما ارتفع عدد مقاعد إفريقيا لـ9 مقاعد، وسيتم اختيار أفضل 4 منتخبات بالمركز الثاني للمشاركة في ملحق قارى.