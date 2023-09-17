شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل دينا مشرف وهنا جودة لنهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائى دينا مشرف وهنا جودة لاعبتا منتخب تنس الطاولة سيدات فى التأهل إلى منافسات نهائي بطولة أفريقيا التى تقام بتونس، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتأهلت دينا مشرف بعد التغلب على يسرا حلمى بنتيجة 4/0 فى نصف النهائى، بينما تأهلت هنا جودة بالفوز على مريم الهضيبى بنفس النتيجة ونفس الدور. ومن المقرر أن يكون النهائى مصريا خالصا، حيث تلتقى دينا مشرف مع هنا جودة.

وتوج منتخب تنس الطاولة سيدات ورجال بلقب بطولة أفريقيا، والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 على مستوى الفرق وحجز مقعدين للفردي، وحققت فرق السيدات ذهبية بطولة أفريقيا في تونس على حساب نيجيريا 3-0، كما أحرز رجال تنس الطاولة ذهبية البطولة بالفوز علي نيجريا 3-1أيضا .

ويمثل منتخب الرجال كل من عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، أحمد صالح، وخالد عصر، بينما يمثل السيدات، دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم ومروه الهضيبي.

ويرأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصيلحي المدرب العام، ويرافق البعثة معتز عاشور رئيس الاتحاد لحضور الجمعية العمومية.