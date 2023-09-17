شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ثنائية عبد المنعم وياسر إبراهيم لدفاع الأهلى أمام المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة ثنائية محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لخط دفاع المارد الأحمر فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري.

وشارك محمد عبد المنعم ورامى ربيعة فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقى التى خسرها بهدف دون رد، فيما شارك ياسر إبراهيم بديلا فى الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويرغب كولر فى إعادة الاتزان لخط دفاع الأهلى بحثاً عن استعادة الانتصارات لمصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة السوبر الأفريقى.

ويستعد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض غمار منافسات بطولة الدوري المصري فى نسختها الجديدة بمواجهة المصري البورسعيدى الثلاثاء المقبل، بعدما خسر المارد الأحمر لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.