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محمود ناجي حكما لإياب مازيمبي ونياسا بيج فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، برئاسة البنيني الآن هيوز أدجوفي، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي لإدارة لقاء العودة بين مازيمبي الكونغولي ونياسا بيج بولتس بطل ملاوي فى إياب دوري الأبطال الأفريقية.

 

ويلتقى فريق نياسا بولتس مع مازيمبى الكونغولى اليوم فى مباراة الذهاب بمالاوى، على أن تقام مباراة العودة السبت 30 سبتمبر.

 

ومن المقرر أن يدير اللقاء محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، ومحمود البنا حكما رابعا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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