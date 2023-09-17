شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أكتوبر موعداً للجمعية العمومية لرابطة المعلقين الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس إدارة رابطة المعلقين الرياضيين عدداً من الملفات المهمة خلال اجتماعه الدوري برئاسة اللواء عصام صيام، وحدد الساعة الثانية ظهر يوم 8 أكتوبر المقبل موعدًا للجمعية العمومية العادية للرابطة. كما ناقش المجلس ميزانية العام المالي المنقضي، واستعرض مشروع موازنة العام المالي الجديد، واعتمد تعيين سيف الله مصطفى مراقبا لحسابات مجلس إدارة الرابطة.

واستقر مجلس إدارة الرابطة على موعد حفل تكريم رموز التعليق الرياضي والذي سيواكب احتفالات نصر أكتوبر المجيد، على أن يكون الحفل فى مركز شباب الجزيرة.

كما تم الاستقرار على أسماء المكرمين وهم الإعلامي الكبير فهمي عمر والمعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني واسم المعلق الراحل حمادة إمام واسم المعلق الراحل رياض شرارة والمهندس سمير عزيز بخلاف قناة Ontime Sports و راديو onsport fm.

واعتمد مجلس إدارة الرابطة تنظيم الدورات التدريبية للمعلقين بالشراكة مع أكاديميات خاصة بعد دراسة العروض المقدمة من الأكاديميات الخاصة والاستقرار على أفضلهم بحيث تكون تحت إشراف رابطة المعلقين الرياضيين.. كما وافق المجلس على إنضمام العضويات الجديدة للرابطة.

حضر الاجتماع اللواء عصام صيام رئيس الرابطة والإعلامي أحمد شوبير مستشار الرابطة وسمير عزيز نائب الرئيس ومحمد الدروي أمين الصندوق وإبراهيم نصر مدير الرابطة والدكتور رامي بهجت الأمين العام، بالإضافة إلى الدكتور وائل أبو العزم ومريت فانوس عضوا مجلس الإدارة.