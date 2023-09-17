أحمد شوبير: الأهلي يبدأ الدوري بخسارة أسهل مباراة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي، أحمد شوبير، على خسارة الفريق الأول للنادي الأهلي، مباراة السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، قبل بداية الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "الدوري هيبدأ خلاص بكرة، والأهلي سيدخل بجهاز مستقر بقيادة السويسري مارسيل كولر، اللي نجح في تحقيق جميع البطولات مع الأحمر في الموسم الماضي".

أضاف "شوبير": "الأهلي هيدخل بداية الموسم، بخسارة أسهل مباراة سوبر في تاريخ النادي، مع احترامنا الكبير لفريق اتحاد العاصمة اللي أشدنا به كثيرا، ولكن هناك فارق كبير في الإمكانيات".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الجمعة، بالمملكة العربية السعودية، في بطولة السوبر الأفريقي.