ستيرلينج يقود هجوم تشيلسي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي تشيلسي نظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.
ويبدأ مدرب تشيلسي"ماوريسيو بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: سانشيز
خط الدفاع: كولويل، سيلفا، ديساسي، جوستو.
خط الوسط: أوجوتشوكو، إينزو، جالاجر.
خط الهجوم: مودريك، جاكسون، رحيم ستيرلينج.
يحتل تشيلسي المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق بورنموث
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بورنموث "إيراولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: ارونز، زبارني، كيلي، كيركيز.
خط الوسط: كريستي، كوك، بيلينج.
خط الهجوم: واتارا، سولانكي، تافيرنييه.
يحتل بورنموث المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي، برصيد نقطتين، وبفارق نقطتين عن منافسه تشيلسي.