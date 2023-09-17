مروان محسن يقود هجوم مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة سينجيدا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة.

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء:

احمد يحيى ، خالد رضا ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، ايمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، أحمد عاطف ، محمد محمود

ويحل مودرن فيوتشر ضيفاً على سينجيدا التنزاني بعد قليل وفي تمام الرابعة عصراً، على ملعب عزام، بذهاب دور ال32 من الكونفدرالية الإفريقية.