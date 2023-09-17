شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بيراميدز يصل ملعب مباراة الجيش الرواندى فى دورى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ملعب بيلي كيجالي فى العاصمة الرواندية من لمواجهة الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى للنادى، على تحفيز اللاعبين أثناء مغادرتهم فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب المباراة، كونها أول مباراة لبيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفاً على الجيش الرواندي فى الرابعة عصر اليوم باستاد بيلي كيجالي فى العاصمة الرواندية، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي .

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.