شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقه يتحول لمصور.. شاهد كيف قدم الزمالك أحدث صفقات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمر هشام، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، على تصوير فيديو انضمام شقيقه أحمد على عمر، لاعب الفريق الجديد والوافد من المصرية للاتصالات، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على فيس بوك فيديو لعمر هشام وهو يقوم بتصوير شقيقه فى جلسة تصوير خاصة بعد الانضمام للفريق، مرتديا قميص الزمالك.

من جانبه، أكد ياسر عبد الوهاب، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي، المدير الفني للفريق، استقر على قائمة الفارس الأبيض التى سيخوض بها منافسات الموسم الجديد.

وأضاف عبد الوهاب أن قائمة سلة الزمالك ضمت 17 لاعبا، منهم 13 فوق السن و4 تحت السن.

وجاءت القائمة كالتالي:

وليد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد وعمر هشام وأحمد عزب ومعاذ أيمن وأدهم العيدة وأحمد ياسر عبدالوهاب وخالد عبدالناصر وحازم المشد وأحمد إسماعيل وعلي حجازي ومحمد إبراهيم عبدة).. وتحت السن ضمت كلا من: (زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من: أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.