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مروان محسن يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام سينجيدا فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة سينجيدا فى الكونفدرالية الأفريقية.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

 

ويجلس على دكة البدلاء:

 

أحمد يحيى ، خالد رضا ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، ايمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، احمد عاطف ، محمد محمود 

 

ويحل مودرن فيوتشر ضيفاً على سينجيدا التنزاني بعد قليل وفي تمام الرابعة عصراً، على ملعب عزام، بذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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