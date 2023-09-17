شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: العمل فى الأهلى له جاذبية خاصة.. والتعادل هنا يساوى الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أن العمل فى القلعة الحمراء له جاذبية خاصة، مشدداً على أن التعادل فى أى مباراة مع المارد الأحمر يساوى الهزيمة لدى عشاق الفريق.

وقال كولر فى حوار مطول لموقع ترانسفير ماركت، "الأهلي أحد أكبر الأندية فى أفريقيا، لذا يمكن للمرء أن يفترض أن الحصول على لقب البطولة مع النادي سيكون مهمة سهلة، لكن من وجهة نظرى هذا هو بالضبط مكمن الصعوبة".

وأضاف المدرب السويسري، "الجماهير تحب النادى أكثر من أي شيء آخر، وهم متحمسون تمامًا.. لقد مررت عدة مرات بتوقف سيارة فى وسط شارع مزدحم حتى يتمكن السائق من التقاط صورة معي، ومع ذلك فإن المشجعين يطلبون الكثير أيضًا.. التعادل هنا يساوي الهزيمة".

وتابع مارسيل كولر، "أعتقد أن العمل فى نادٍ مثل هذا له جاذبية خاصة، وأعتقد أننا لم نصل إلى نهاية الطريق بعد".

وتوج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم بمدينة الطائف السعودية.

وأضاع كولر فوزه باللقب السادس مع الأهلي في عامه الأول (حقق سوبر مصري مرتين، وكأس مصر، والدوري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا).

وأًصبح مارسيل كولر ثالث مدرب يخسر السوبر الأفريقي مع الأهلي بعد الإنجليزي آلان هاريس (1994 أمام الزمالك) والإسباني جاريدو (2015 أمام وفاق سطيف).