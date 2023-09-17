شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أسامة عبد الكريم: تربيت على حب الزمالك وأتمنى التألق مع الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمر أسامة عبد الكريم، حارس مرمى الزمالك الشاب، على انضمامه للترسانة، مؤكداً أنها خطوة جديدة فى مشواره الكروى ويتمنى فيها التوفيق.

وأضاف عمر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تربى داخل جدران القلعة البيضاء وكان فخراً له تمثيل هذا النادى العريق.

وأكد حارس الزمالك السابق أن الأقدار شاءت ألا يكمل مسيرته مع القلعة البيضاء، متمنياً أن يعود مجدداً لبيته فى المستقبل.

وحصل نادى الترسانة على خدمات عمر أسامه عبد الكريم حارس مرمي نادي الزمالك مواليد 2002 ومنتخب الشباب السابق، فى صفقة انتقال حر.

ويأتى التعاقد مع عمر أسامة عبد الكريم بناءا على رغبة الجهاز الفنى لفريق الترسانة فى تدعيم مركز حراسة المرمى، استعدادا للموسم الجديد.

فى سياق آخر، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولي فى السابعة مساءً، ويتم تحديد عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء خلال الأيام المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية واستشفائية صباح اليوم، الأحد، داخل فندق إقامة البعثة البيضاء فى تنزانيا، وذلك قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة، في الخامسة مساء اليوم الأحد، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي أمس السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الأبيض بهدفين نظيفين.