7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها مواجهة فيوتشر مع سينجيدا التنزانى فى الكونفدرالية، وبيراميدز مع الجيش الرواندى بدورى الأبطال، و تحديد 13 اكتوبر موعدا لكأس مصر ، وتحديد الزمالك يوم 30 سبتمبر للقاء العودة أمام سولار الجيبوتى

الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه الأجانب خلال ساعات.. ولائحة تحفيزية جديدة

يجهز مسئولو نادى الزمالك المستحقات الخاصة باللاعبين الأجانب لصرفها فور وصول البعثة البيضاء إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، بعد مواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يلتقي فريق فيوتشر فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فريق سينجيدا التنزاني في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

حدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023، كما حدد اتحاد الكرة 8 نوفمبر المقبل موعداً لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، بينما تقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى فى نفس الدور يوم 4 أكتوبر المقبل.

يلتقي فريق بيراميدز ، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، مع فريق الجيش الرواندي، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد بيلي بالعاصمة كيجالي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، وخاض فريق بيراميدز تدريبه الجماعى الأول أمس الأول الجمعة، ثم اختتم تدريباته أمس، السبت، حيث وصلت البعثة إلى رواندا، مساء الخميس، ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفنى خطة المباراة وتحديد التشكيل الأساسى الذى سيعتمد عليه فى اللقاء.