شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. فيوتشر يتعادل سلبياً مع سينجيدا التنزانى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وخاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من جنش، عمر كمال، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة ، غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي ، و في الهجوم مروان محسن.

وحاول فريق سينجيدا الوصول إلى مرمى فيوتشر أكثر من مرة ولكن قابله تألق الحارس محمود جنش، ليحفاظ على الشباك نظيفة خلال الشوط الأول، فى المقابل حاول فيوتشر تسجيل هدف التقدم من خلال هجمات منظمة لكنه لم يسجل حتى الآن.

كما شهد الشوط الأول حصول عمركمال لاعب فيوتشر على بطاقة صفراء.

وحرص السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في بتنزانيا، على زيارة بعثة فريق مودرن فيوتشر، فى مقر تدريب الفريق، بالعاصمة التنزانية دار السلام ، وكان في استقبال وفد سفارة مصر بتنزانيا، أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي، وعلاء ميهوب مدير الكرة.

وضمت بعثة فيوتشر فى تنزانيا 23 لاعباً وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح.