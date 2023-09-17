كولر: يجب أن أكون صارما مع بعض اللاعبين..العمل مع الأهلي متعة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - حكى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن مسيرته مع الفريق الأحمر، وطريقة معاملته مع اللاعبين في الفترة القادمة.

وقال كولر لموقع "ترانسفير ماركت": "الفوز بدوري أبطال إفريقيا كان مهمًا للغاية بالنسبة للأهلي بسبب خسارتهم في النهائي العام الساب، لقد فزنا في مباراة الذهاب 2-1، ومع ذلك، شعر لاعبو فريقي بخيبة أمل بسبب الهدف الذي تلقيناه، لذا كان عليّ أن أدعمهم، وفي مباراة الإياب كنا متأخرين، لذلك الاحتفالات التي أعقبت هدف التعادل كانت كبيرة جدا".

وأردف: "لقد أدركت أنه إذا أردت إخراج أفضل ما لدى اللاعبين، يجب أن أفهمهم كأشخاص، ولا بد أن أتعاطف مع همومهم ومشاكلهم، ولكن مع بعض اللاعبين يجب أن اكون صارمًا، مع لاعبين آخرين لا يمكنك توصيل الفكرة إلا إذا كنت قريب منهم".

وأضاف كولر عند سؤاله عن اكتشاف اللاعب الألماني بودولسكي: "لوكاس بودولسكي كان يتمتع بقوة كبيرة وقدم يسرى قوية، في بعض الأحيان كان يتشاجر مع اللاعبين الأكبر سناً منه لأنهم كانوا بطيئون بالنسبة له، أنا سعيد من أجل لوكاس لأنه حظي بمسيرة استثنائية".

واختتم المدرب السويسري: "جماهير الأهلي تحب النادي أكثر من أي شيء آخر، ولديهم موقف مميز وهو أن الأهلي يجب أن يفوز في كل مباراة ولا يوجد شيء غير ذلك، أعتقد أن العمل في ناد مثل الأهلي له متعة خاصة وأعتقد أننا لم نصل إلى نهاية الطريق".