ممدوح عباس يظهر في نادي الزمالك.. ويعد بمفاجأة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

ظهر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، داخل مقر النادي الأبيض، اليوم من أجل عقد جلسة مع اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليا.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن ممدوح عباس حضر إلى نادي الزمالك اليوم، وعقد جلسة مع عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية، للاطمئنان على أحوال النادي قبل الانتخابات.

أوضح المصدر، أن تجمع عدد من العمال، حول ممدوح عباس مرحبين به، بعد فترة كبيرة من الغياب عن الظهور داخل النادي.

وأضاف المصدر، أن ممدوح عباس وعد العاملين بالنادي بمفاجأة خلال الساعات المقبلة، حيث استفسر من "البناني" عن قيمة المستحقات المتبقية للعمال، من أجل صرفها من جيبه الخاص.

وأتم المصدر: ممدوح عباس قرر التكفل بمستحقات العاملين بالنادي والبالغة 12 مليون جنيه، وصرفها لهم خلال ساعات.