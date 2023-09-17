فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 17 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 6.8 مليون جنيه إسترليني.

جيمس ماديسون (توتنهام) 7.9 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

كين لويس بوتر (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) 5.9 مليون جنيه إسترليني.

سكوت كارسون (مانشستر سيتي) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

ريكو لويس (مانشستر سيتي) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

زاك ستيفن (مانشستر سيتي) 3.9 مليون جنيه إسترليني. دانيلو (نوتنجهام فورست) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

بول دوميت (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني.