فانتازي.. "الكابتن" صلاح يتفوق على هالاند للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهى اليوم الأول من الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي، وخاض أبرز اللاعبين الذي تم تعيينهم كقائد "كابتن" للفريق مبارياتهم، أمثال، هالاند وسون، بالإضافة إلى محمد صلاح وماديسون.

وكان سون هيونج مين (9.1 مليون جنيه إسترليني) وجيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) من اللاعبين الأكثر تعيينا كقائد للفريق في مباراة توتنهام على أرضه أمام شيفيلد يونايتد.

وشهدت المباراة التألق الهجومي من قبل لاعبي توتنهام، حيث سددوا 28 كرة في المباراة، وتوفر لكل من سون وماديسون ثلاث فرص محققة على المرمى، لكن الثنائي لم يتمكنا من استغلال الفرص التي سنحت لهما، وفشلوا في التسجيل أو الصناعة.

ليواصل سون نظرية هذا الموسم المتمثلة في عدم تحقيق اللاعب الأكثر شراءًا للنقاط، مثل رحيم سترلينج (7.2 مليون جنيه إسترليني)، وبرايان مبيومو (6.8 مليون جنيه إسترليني) وبن تشيلويل (5.8 مليون جنيه إسترليني) من قبله.

وندم العديد من لاعبي فانتازي بسبب بيع ريتشارليسون (6.8 مليون جنيه إسترليني) لاعب توتنهام، حيث كان اللاعب الأكتر مبيعًا بالفريق في الأسبوع الخامس، ليصنع هدف ويقدم تمريرة حاسمة ويحصل على 8 نقاط.

وفي الوقت نفسه، كافأ هالاند 7.1 مليون مدرب حافظوا عليه في تشكيلتهم، بتسجيله هدف في فوز مانشستر سيتي 3-1 خارج أرضه على وست هام يونايتد، ليحصل على ست نقاط.

بلغ هالاند في احصائية إجمالي الأهداف المتوقعة (xG) 2.20 هدف، وهو أكبر رقم وصل له منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي. وفقا لاحصائيات الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

ثبت أن الخيار الأفضل كقائد يوم السبت هو محمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني)، حيث قدم تمريرتين حاسمتين في فوز ليفربول 3-1 على وولفرهامبتون، ليحصل على 10 نقاط.

أكثر من 386 ألف مدرب فانتازي عينوا صلاح كقائد هذة الجولة، تفوق المصري الآن على هالاند في ثلاثة من أصل خمس جولات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي