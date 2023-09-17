ساكا يقود هجوم أرسنال لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي أرسنال نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ6.30 مساء.
ويبدأ مدرب أرسنال"أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.
خط الوسط: رايس، فييرا، أوديجارد.
خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.
يحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق إيفرتون
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب إيفرتون "شين ديتش" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: بيكفورد
خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكوليتكو.
خط الوسط: ماكنيل، جاي، أونانا، دانجوما.
خط الهجوم: دوكوري، بيتو.
يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي، برصيد نقطة واحدة، وبفارق 9 نقاط عن منافسه أرسنال.