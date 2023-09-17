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ساكا يقود هجوم أرسنال لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي أرسنال نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة الخامسة من الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ6.30 مساء.

ويبدأ مدرب أرسنال"أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: رايس، فييرا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.

يحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق إيفرتون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب إيفرتون "شين ديتش" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكوليتكو.

خط الوسط: ماكنيل، جاي، أونانا، دانجوما.

خط الهجوم: دوكوري، بيتو.

يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي، برصيد نقطة واحدة، وبفارق 9 نقاط عن منافسه أرسنال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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