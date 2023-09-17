ساكا يقود هجوم أرسنال لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي أرسنال نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ6.30 مساء.

ويبدأ مدرب أرسنال"أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: رايس، فييرا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.

يحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق إيفرتون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب إيفرتون "شين ديتش" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكوليتكو.

خط الوسط: ماكنيل، جاي، أونانا، دانجوما.

خط الهجوم: دوكوري، بيتو.

يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي، برصيد نقطة واحدة، وبفارق 9 نقاط عن منافسه أرسنال.