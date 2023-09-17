ممدوح عباس ينهي أزمة زيزو ويتكفل براتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، في إنهاء أزمة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض، وصرف جميع مستحقاته.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن أحمد سيد زيزو ظهر في النادي منذ قليل بدعوة من ممدوح عباس، وتم إنهاء الأزمة وصرف باقي مستحقاته القديمة.

وأوضح المصدر، أن ممدوح عباس، أكد للاعب حرصه على استمراره داخل الفريق، والتركيز في الفترة المقبلة من أجل عودة الزمالك مرة أخرى لمنصات التتويج.

جدير بالذكر أن ممدوح عباس ظهر في نادي الزمالك اليوم، للاطمئنان على أحوال النادي، وقام بدفع 12 مليون جنيه باقي مستحقات العاملين.