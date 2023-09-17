نادي سينجيدا يفوز على مودرن فويتشر في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت أحداث المباراة التي أقيمت بين فيوتشر وسينجيدا بيج ستارز، في تمام الساعة الـ4 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

لم يشهد شوط المباراة الأول أي أهداف أو احداث مهمة، حيث تبادل لاعبو الفريقين الهجمات والضغط على الدفاعات، لكن لم ينتج عنها أي شئ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني زاد لاعبو سينجيدا الضغط على دفاعات فيوتشر، ليسجل بوبيا برانجا الهدف الأول في الدقيقة 53.

لم يمل لاعبو فيوتشر وظلوا يصنعون الهجمات، لتسجيل هدف التعادل لكن دون فائدة، لتنتهي المباراة بفوز نادي سينجيدا بنتيجة 1-0.