التعادل السلبي يحسم مواجهة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت أحداث المباراة التي أقيمت بين تشيلسي وبورنموث، في تمام الساعة الـ4 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل فريق تشيلسي نتائجه السلبية منذ بداية الدوري الإنجليزي 2023-24، بالتعادل السلبي مع بورنموث.

لم يشهد شوط المباراة الأول أي أهداف أو احداث مهمة، حيث بدأ لاعبو تشيلسي المباراة بضغط على دفاعات بورنموث، لكن لم ينتج عنه أي شئ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني زاد لاعبو تشيلسي الضغط على دفاعات بورنموث لتسجيل هدف التقدم لكن دون فائدة.

لم يمل لاعبو البلوز وظلوا يصنعون الهجمات، لكن عاندهم الحظ كثيرا في هذة المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده لـ5 نقاط في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.