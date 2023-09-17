فانتازي.. إريك تن هاج يوضح سبب استبدال هويلند في مباراة برايتون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تبديل المهاجم الدنماركي هويلند ودخول أنتوني مارسيال بدلا منه في مباراة برايتون.

وصرح تين هاج في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هويلند لم يصل إلى كامل لياقته البدنية بعد، بسبب إصابته قبل بداية الموسم، لذلك لا يمكنه المشاركة في 90 دقيقة كاملة".

وعند سؤاله عن رأيه في رد فعل الجماهير على قرار تبديل هويلند، قال: "أعتقد أن الأمر كان إيجابيًا، كما ترى أن الجماهير في اللحظة الأولى في أولد ترافورد كان الاستقبال له رائعًا، وأعتقد أنه أدى بشكل جيد للغاية، لذا أعتقد أنه من الجيد أن يعطوه هذه الرسالة".

وأضاف عند سؤال أحد الصحفيين له عن توقع الجميع أن يكون هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، لكن الأداء بشكل عام لم يكن جيدًا: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وبالفعل قمت بتحليل الشوط الأول، إنه محبط".

واختتم: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، وخلقنا الفرص، لكن علينا أن نفعل ما هو أفضل، وعلينا أن نتعامل مع تلك الهزيمة".