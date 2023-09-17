شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبيًا مع الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز سلبيًا مع الجيش الرواندى فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد بيلي كيجالي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط الأول خروج أحمد توفيق مصابا وشارك بدلا منه بلاتي توريه، وسيطر بيراميدز في الشوط الثاني وكان قريبا من التسجيل لولا إهدار عديد الأهداف.

ومن المنتظر أن يحسم بيراميدز تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة نهاية الشهر الجاري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي .

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.