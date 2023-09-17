شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخسر من سينجيدا التنزاني بهدف فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ فيوتشر المباراة بشكل ضاغط، واستحوذ على مجريات الـ20 دقيقة التي لعبت في المباراة، ورغم ذلك إلا أنه فشل فى الوصول للثلث الأخير لمرمى فريق سينجيدا.

وأهدر عمر كمال عبد الواحد فرصة خطيرة في الدقيقة 22 من زمن المباراة، وذلك بعدما وصل إلى مرمى فريق سينجيدا من الجانب الأيمن، وفي الدقيقة 41 تعرض محمود رزقف لإصابة قوية إلا أنه عاد بعدها لأرضية الملعب

ومع بداية الشوط الثاني ، ضغط فريق سينجيدا حتى جاءت الدقيقة 53 التي أفتتح فيها أصحاب الأرض أهداف المباراة وذلك بعد ركلة حرة مباشرة في وسط الملعب نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، وتهيأت أمام مهاجم الفريق التنزاني الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى عند الدقيقة 52.

وحاول فريق فيوتشر حتي الدقيقة الأخيرة في ادارك هدف التعادل، حيث يضغط بكل خطوطه إلا أنه لم ينجح في ذلك.