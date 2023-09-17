شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بأفشة وبيرسى تاو وموديست فى هجوم الأهلى أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، الاستعانة بالثلاثى "بيرسى تاو ومحمد مجدى أفشة والفرنسى أنتونى موديست" فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام المصري البورسعيدى المقبلة فى الدوري لمواجهة سلسلة الغيابات التى تضرب الخط الأمامى.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة المصري المقبلة حسين الشحات ومحمود كهربا بسبب الإيقاف، بجانب استمرار غياب عمرو السولية ومحمود متولى وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء بسبب الإصابة.

وشارك بيرسى تاو وأفشة لاعبا الأهلى كبدلاء فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقى، فيما لم يظهر موديست مع المارد الأحمر بشكل رسمى حتى الآن.

ويستعد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض غمار منافسات بطولة الدوري المصري فى نسختها الجديدة بمواجهة المصري البورسعيدى الثلاثاء المقبل، بعدما خسر المارد الأحمر لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.