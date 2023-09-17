شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبى شامل للاعبى منتخب رفع الأثقال البارالمبى قبل بطولة العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الصحة من الكشف الطبى الشامل للاعبى المنتخب القومى لرفع الأثقال البارالمبى بأحد المستشفيات الكبرى، وكشف متخصص فى العلاج الطبيعى، بحضور الدكتور سامح وهدان، على أن تقوم اللجنة بإعداد ملف طبى كامل لكل لاعب من أعضاء المنتخب الأول والناشئين وتسليمه إلى اللجنة البارالمبية وذلك لاختيار اللاعبين الجاهزين للدخول فى المعسكر المغلق الذى يتم إعداده من اجل بطولة كأس العالم لرفع الأثقال المقامة بالقاهرة فى الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد بارالمبياد باريس 2024 بالمركزالأوليمبى بالمعادى ومن يتم اكتشاف إصابته سيتم علاجه أولا قبل الانضمام للمعسكر.

من ناحية أخرى، عقد الخبير الأجنبى اندرو المدير الفنى الجديد للمنتخب اجتماعا حضره كل من الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة البارالمبية ومحمد عزت المدير الفنى لمنتخب الناشئين وذلك بمقر اللجنة باستاد القاهرة الدولى.

وضم الاجتماع 19 لاعبا ولاعبة فى التجمع الاول للمنتخب وهم فاطمة عمر واميمة السيد حسن وامل محمود حنفى وراندا تاج الدين وريحاب رضوان وصفاء ابراهيم وفاطمة محروس ونادية فكرى ومن اللاعبين هانى الدسوقى محمود صبرى وشريف عثمان وشعبان يحيى الدسوقى ومحمد سعد المنياوى وعبد الباسط مجدى وطه عادل ومحمد صبحى ومحمد على السيد وعمرو فاروق ومظهر تمام.