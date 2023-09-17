شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى افتتاح الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية للنسخة 65 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الاثنين باستاد جهاز الرياضة العسكري فى السابعة مساءً.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار

خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.