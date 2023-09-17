سيراميكا يعلن قائمته استعدادا للموسم الجديد فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الفريق استعداد للموسم الجديد 2023-2024 والذى ينطلق غدا الاثنين.

وجاءت قائمة سيراميكا كالتالي:

في حراسة المرمي: أحمد دعدور وإسلام رشدي وعلي الجابري ومحمد بسام.

وفي خط الدفاع: علاء مارسيلو وإسلام المزين وأحمد بيكهام وسعد سمير ورجب نبيل ومحمد شكري وخالد صبحي وأحمد هاني.

وفي خط الوسط: محمد كناريا ومحمد عادل وعبدالرحمن بودي وأحمد القرموطي وحسين حسني وجاستيس أرثر وصامويل أمادي وصديق إيجولا وعز أدوي وعبد الرحمن البانوبي ومحمود نبيل وأحمد القندوسي ومحمد عنتر ومحمود زلاكه ومحمد توني ومحمد إبراهيم.

وفي خط الهجوم: مروان عثمان ورشيد أحمد وجون إيبوكا وأحمد ياسر.

وأسفرت قرعة بطولة الدوري المصري عن مواجهة سيراميكا في الجولة الأولى فريق الاتحاد السكندري، وبعدها مواجهة الأهلي فى الجولة الثانية من البطولة.