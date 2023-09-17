شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يعلن جدول المسابقات المحلية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، جدول المسابقات المحلية الخاص بالموسم الجديد 2023-2024 والذي سينطلق خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتُفتتح منافسات الموسم الجديد للسلاح ببطولة كأس مصر تحت 11 و13 سنة للبنين والبنات والتى ستقام خلال يومى 22 و23 سبتمبر الجاري.

كما استقر الاتحاد المصري للسلاح على إقامة بطولة كأس مصر تحت 15 سنة خلال يومي 29 و30 فيما تقام بطولة تحت 17 سنة يومي 6 و7 أكتوبر المقبل.

أما بطولة كأس مصر تحت 20 سنة فمن المنتظر أن تقام يومي 20 و21 أكتوبر المقبل على أن تقام منافسات كأس مصر للعمومي رجال وسيدات يومي 27 و28 أكتوبر.

يذكر أن منتخب مصر للسلاح قد أنهى الموسم الماضي بمشاركته ببطولة العالم التي أقيمت في ميلانو بإيطاليا وقد أسفرت على حصول زياد السيسي لاعب المنتخب بسلاح السيف على برونزية الفردي وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر على مستوى الفردي ببطولات العالم.