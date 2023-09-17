شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك فى بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك، بقيادة أحمد مرعى، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الدوحة، والتي تقام بقطر فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى.

وكشف ياسر عبد الوهاب، مدرب الفريق، عن القائمة التى تضم كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان، بالإضافة إلى اللاعب المحترف أوجى مايو، حال إنهاء الاتفاق معه على العودة لفريق الزمالك، وحال عدم عودته تكون هذه هى القائمة المشاركة فى بطولة الدوحة.

وتلقى نادى الزمالك دعوة من الاتحاد القطرى لكرة السلة للمشاركة في بطولة الدوحة الودية، والتي تقام فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، ويستضيفها نادى الغرافة القطرى.

ومن المقرر أن ينهى الزمالك إجراءات السفر خلال الأيام المقبلة، على أن يكون السفر يوم 23 من نفس الشهر، حيث يستعد الزمالك للمشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.

ويشارك فى بطولة الدوحة الودية فريقا بيروت والحكمة من لبنان وقطر القطري، ومانيلا الفلبينى، والأهلي السوري، ودجلة العراقي، والفتح الرباطي المغربي.

وقام مسئولو نادى الزمالك بتسجيل قائمة فريق السلة في سجلات منطقة الجيزة للموسم الجديد، على أن يتم سداد رسوم التسجيل لدى المنطقة خلال الأيام المقبلة.