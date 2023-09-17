جائزة سنغافورة الكبرى: سائق فيراري الإسباني ساينس يحرز السباق

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة: ظفر سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس بسباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم في الفورمولا واحد الأحد، محققاً فوزه الثاني فقط في مسيرته.

وتصدّر ساينس السباق المحموم متقدماً على البريطانيين سائق ماكلارين لاندو نوريس، وسائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون اللذين أكملا عقد منصة التتويج.

وبهذا الفوز أيضاً، أنهى فريق فيراري سلسلة من 15 فوزاً متتالياً لريد بول في بطولة العالم، إذ حلّ الهولندي حامل اللقب ماكس فيرستابن في المركز الخامس وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس في المركز الثامن.

وكان السباق حماسياً للغاية، إذ شهد دخول سيارة الأمان ومعركة الثواني الأخيرة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث ارتكب البريطاني سائق مرسيدس جورج راسل خطأ تسبب له بحادث وخسارة مركزه الثالث لصالح زميله هاميلتون قبل أمتار معدودة من خط النهاية.