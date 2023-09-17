شكرا لقرائتكم خبر عن غياب طويل لليمار عن أتلتيكو مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم جهود لاعب وسطه الفرنسي توما ليمار لأشهر عدة؛ وذلك نتيجة تعرضه لتمزق في وتر أخيل، ما سيضطره لإجراء عملية جراحية.

وخرج الدولي الفرنسي مصاباً السبت من المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة ثقيلة أمام مضيفه فالنسيا (0-3) في الدوري الإسباني.

ولم يكشف أتلتيكو عن مدة غياب الفرنسي عن الملاعب، لكن من المتوقع أن يبتعد ابن ال27 عاماً عن أغلب الموسم؛ إذ إن إصابة من هذا النوع تحتاج إلى ستة أشهر.

وأصبحت خيارات المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني محدودة للغاية قبل مشواره في دوري أبطال أوروبا والذي يبدأ الثلاثاء على أرض لاتسيو الإيطالي، إذ يعاني الفريق أصلاً من كثرة الإصابات التي طالت كلاً من الهولندي ممفيس ديباي، كوكي، الموزامبيقي راينيلدو ماندافا، الأرجنتيني رودريغو دي بول والتركي تشالار سوينجو.