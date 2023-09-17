شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: الزوراء جاهز لمواجهة العربي الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد المصري حسام البدري، مدرب فريق الزوراء الأول لكرة القدم العراقي، أن فريقه وصل لمرحلة جيدة من الجاهزية لمواجهة الاثنين أمام فريق العربي الكويتي ضمن الدور الأول لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي ستقام على ملعب «البصرة الدولي» في محافظة البصرة العراقية، متمنياً أن تكون البداية إيجابية.

وأبدى البدري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي أقيم في البصرة، أسفه الكبير لعدم تواجد جماهير الزوراء في بداية المشوار، بسبب قرار آسيوي سابق، لكن مع ذلك سيحاول تقديم الفرحة لهم وهم في منازلهم من خلال المستوى الجيد والنتيجة الإيجابية.

وأضاف «قد نواجه بعض الصعوبات في بداية المشوار نتيجة الاستعداد المتأخر، لكن أن شاء الله نكون على رأس المجموعة في النهاية، وهذا الأمر ليس صعباً أو مستحيلاً».

وتابع رداً على سؤال«لاعب فريق الزوراء الشاب حسن عبد الكريم (قوقية)، هو لاعب مميز وسعيد جداً بما قدمه في فترة التحضير».

وتمنى البدري لو كان قائد فريق الزوراء والمنتخب العراقي الحارس جلال حسن شارك في أول مواجهة ضد العربي بسبب ما يمتلكه من حرص وتأثير كبيرين بالفريق، لكن العقوبات الآسيوية حرمت الفريق من خدماته في مباراة الاثنين.

بينما قال لاعب وسط الزوراء حسن عبد الكريم(قوقية)في المؤتمر الصحفي ذاته:سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز ورسم الفرحة على محيا جماهير الزوراء، وكنا نتمنى أن تكون جماهيرنا معنا فوق المدرجات، إلا أننا سنحاول أن نسعدها عبر النتيجة الإيجابية.

بينما أكد الألماني توماس برداريتش، المدير الفني لفريق العربي الكويتي، أن غياب الزوراء عن المشاركات الرسمية حتى الآن في الدوري العراقي، إلى جانب الغيابات المهمة التي يعاني منها فريقه، تعد أهم العقبات التي يواجهها، قبل مواجهة الفريقين في كأس الاتحاد الآسيوي.

وأضاف: لقد سعيت مع الطاقم التدريبي المعاون لي توفير معلومات ومشاهدة مقاطع للمحترفين واللاعبين الجدد في صفوف فريق الزوراء، كما عملت على تعويض غياب الثلاثي سليمان عبد الغفور وسلمان العوضي وسلطان العنزي (للإيقاف)».

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