شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتعادل مع بورنموث.. وبوكيتينو يدخل سجل الأرقام السلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق تشيلسي تحقيق النتائج السلبية بعد تعادله بنتيجة 0-0 مع بورنموث، في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إنجازاً سلبياً، بعد تحقيق الفريق لثاني أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 5 نقاط من 5 مباريات، متساوياً مع جلين هودل في موسم 1993-1994، فيما ينفرد جوزيه مورينيو بالصدارة بحصد 4 نقاط خلال افتتاح موسم 2015-2016.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي تشيلسي على مجريات اللعب، حيث استحوذوا على الكرة بنسبة 65% ووصلوا إلى مرمى بورنموث 14 مرة، من بينها 6 فرص محققة لتسجيل الأهداف.

وأدى عدم توفيق لاعبي تشيلسي في الهجمات، لارتكابهم الأخطاء على لاعبي بورنموث، حيث حصل 5 لاعبين على بطاقات صفراء، وهم بين تشيلويل، أكسيل ديساسي، رحيم ستيرلنغ، ميخايلو مودريك ونيكولاس جاكسون.

وتشيلسي يوجد في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن بورنموث صاحب المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤقتاً، حتى انتهاء مباريات الأسبوع الخامس من البطولة.