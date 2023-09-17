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تشيلسي يتعادل مع بورنموث.. وبوكيتينو يدخل سجل الأرقام السلبية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق تشيلسي تحقيق النتائج السلبية بعد تعادله بنتيجة 0-0 مع بورنموث، في الأسبوع الخامس من بطولة الممتاز.

وحقق ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إنجازاً سلبياً، بعد تحقيق الفريق لثاني أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 5 نقاط من 5 مباريات، متساوياً مع جلين هودل في موسم 1993-1994، فيما ينفرد جوزيه مورينيو بالصدارة بحصد 4 نقاط خلال افتتاح موسم 2015-2016.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي تشيلسي على مجريات اللعب، حيث استحوذوا على الكرة بنسبة 65% ووصلوا إلى مرمى بورنموث 14 مرة، من بينها 6 فرص محققة لتسجيل الأهداف.

وأدى عدم توفيق لاعبي تشيلسي في الهجمات، لارتكابهم الأخطاء على لاعبي بورنموث، حيث حصل 5 لاعبين على بطاقات صفراء، وهم بين تشيلويل، أكسيل ديساسي، رحيم ستيرلنغ، ميخايلو مودريك ونيكولاس جاكسون.

وتشيلسي يوجد في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن بورنموث صاحب المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤقتاً، حتى انتهاء مباريات الأسبوع الخامس من البطولة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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