شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية لدبا الفجيرة في دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استهل دبا الفجيرة مشواره في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوز كبير على حساب مضيفه الذيد 4 - صفر خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب الذيد في ختام مواجهات الجولة الثانية من البطولة.

سجل لفريق«النواخذة» البرازيلي واندرسون مورا في الدقيقة 16 وعامر عمر في الدقيقة 32 والصربي نيكول في الدقيقة 67 والبديل كوانزالس في الدقيقة (90+4).

وبهذا الفوز يضع دبا الفجيرة أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما بقي الذيد بدون رصيد للجولة الثانية على التوالي.

وعلى ملعب الجزيرة الحمراء فاز سيتي على الرمس بهدف وحيد أحرزه اللاعب أحمد عبدالله في الدقيقة 51 ليكسب سيتي أول ثلاث نقاط ويبقى الرمس بنقاطه الثلاث السابقة.

وعلى ملعب مدينة دبي الرياضية خيم التعادل السلبي على مباراة الفجيرة ومضيفه يونايتد ليخرج كل فريق بنقطة وحيدة، كما كان التعادل السلبي أيضاً من نصيب مصفوت والتعاون على ملعب الأخير.

وكان افتتاح المرحلة شهد فوز العربي على جلف إف سي 2-صفر، والعروبة على مسافي 2-1، والظفرة على الحمرية 3-صفر، ودبا الحصن على جلف يونايتد 3-صفر.