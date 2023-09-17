شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«الشارقة لرياضات الدفاع» بطل تحدي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الأحد منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مبادلة أرينا، وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات.

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعبدالله حميد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسهيل عبدالله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات لدى مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، والمهندس علي محمد المرزوقي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة، حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، وحل نادي العين في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي الجزيرة.

المواهب الواعدة

وفي تعليقه على نجاح المهرجان قال فهد علي الشامسي: «حقّق مهرجان التحدي للجوجيتسو أهدافه كاملة على صعيد الكشف عن المواهب الواعدة من الجيل الجديد للاعبين، فيما ركّزت فعالياته الأخرى على إشراك الأسر والعائلات في أنشطة مجتمعية هادفة، ليرسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى الدولة. وتميزت هذه النسخة من المهرجان بمشاركة غير مسبوقة على صعيد عدد اللاعبين من داخل وخارج الدولة، وواكب ذلك حضور الآلاف من الجماهير التي أضفت على المنافسات أجواء مفعمة بالحماس والتشويق عبر هتافاتهم وتشجيعهم ووقوفهم بقوة خلف أبنائهم».

نجاح مبهر

وأشاد سهيل عبدالله العريفي بالنجاح المبهر للمهرجان منوهاً بالجهود الكبيرة لفريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في تنظيم البطولات التي تساهم في نشر الرياضة وزيادة عدد الممارسين على مستوى الدولة، وإنتاج المواهب والأبطال.

وأضاف: تنظيم مثل هذه البطولات القوية باستمرار وعلى مدار العام، زاد من تعلٌق المجتمع بهذه الرياضة، لاسيما الأجيال الناشئة، كونها تشكّل الوسيلة الأفضل لتفريغ طاقاتهم والاستثمار الأمثل لأوقات فراغهم، وإنتاج الأجيال القوية والقادرة على صون مكتسبات الدولة.

محطة أساسية

ويقول زايد الكعبي مدرب نادي العين للجوجيتسو إن بطولة التحدي تعتبر من أبرز البطولات المحلية التي تركز على الفئات السنية الصغرى وصولاً إلى الناشئين، وهو ما ينسجم بشكل كبير مع خطط وتوجهات الأندية والأكاديميات للاهتمام بهذا القطاع من اللاعبين.

ويضيف: شارك نادي العين بـ100 لاعب ولاعبة على مدى أيام البطولة الثلاثة، وكلهم من المواهب الصاعدة.

حب الفوز

وشهدت منافسات اليوم الثالث من المهرجان التي تم تخصيصها لفئات البراعم والأشبال والناشئين من الفتيان تألقاً كبيراً للاعبين الذين ألهبوا حماس الجماهير العريضة في المدرجات، وفي هذا الإطار يقول اللاعب تيمورز غيراسكينز من لاتفيا ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والذي حقق ذهبية البراعم وزن 46 كيلوجراماً: «فزت بالمركز الأول بفضل جهودي المتواصلة في التدريب والتمرس على تقنيات قتال جديدة مع الجهاز الفني».