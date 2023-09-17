شكرا لقرائتكم خبر عن «بيج رامي» يشيد بخدمات نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد بطل كمال الأجسام العالمي المصري المعروف بـ«بيج رامي» بالمستوى المتميز للخدمات والأنشطة الرياضية التي يقدمها نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان لمنتسبيه.

جاء ذلك خلال زيارته للنادي حيث اصطحبه العقيد غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بجولة في مرافق النادي تعرف خلالها وفريق عمله المرافق له على الأنشطه الرياضية والمجتمعية وميدان الرماية والمسبح الدولي والصالة الرياضية ومركز المستقبل والذكاء الاصطناعي والملاعب الرياضية.

وعبر (بيج رامي) عن إعجابه الشديد بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع من قبل النادي وأشاد بمرافقه.

من جانبه ثمن العقيد غيث الكعبي زيارة البطل العالمي بيج رامي وفريق العمل المرافق له،مؤكداً الدور الهام الذي توليه شرطة عجمان دعماً للقطاع الرياضي وتشجيعاً لأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة السليمة واللياقة البدنية.