شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يمثلون غولف الإمارات في الآسياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للغولف قائمة تضم 3 لاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو» بالصين، والتي من المقرر أن تنطلق في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتضم قائمة اللاعبين الثلاثة كلاً من أحمد أكرم سكيك والشابين راشد عصام الجسمي ومحمد أكرم سكيك، ويرأس بعثة الغولف في هذا المحفل الآسيوي خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف.

يخضع لاعبو المنتخب لجولتين تدريبيتين بملعب البطولة في 26 و27 الشهر الجاري؛ حيث تنطلق المنافسات في 29 سبتمبر الجاري وتستمر على مدار 4 أيام.

وأكد خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد رئيس بعثة المنتخب في «الآسياد»، أن الاختيار وقع على هذه المجموعة من اللاعبين باعتبارهم المجموعة الأكثر جاهزية، وفي نفس الوقت سعياً إلى صقل خبراتهم وإكسابهم مزيداً من الخبرات وإعدادهم للمشاركات المقبلة.

وقال: إن المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية، في غاية الصعوبة، خاصة أن هذه الدورة من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» وجميع اللاعبين على مستوى القارة يسعون إلى حجز مقاعدهم في الأولمبياد.

وأضاف: «تم اختيار هذه المجموعة من اللاعبين وبنظرة تفاؤلية للمستقبل وفق رؤية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، ونائبه اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي؛ حيث تنتظرهم المشاركة في العديد من البطولات على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، وهذا لا يقلل من سعيهم إلى تقديم الأفضل وتحقيق الطموحات المنشودة».