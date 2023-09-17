شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يقدم مهاجمه ألكاسير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم نادي الإمارات مهاجمه الإسباني الجديد باكو ألكاسير القادم من نادي الشارقة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأكد يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أهمية الدعم الذي يوليه صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد الإمارة، لمسيرة النادي وللرياضة والرياضيين في الإمارة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي، مما كان له الدور المهم في استقدام ألكاسير.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر نادي الإمارات بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي عادل الخيال، وجمال القرصي، وثاني الشحي وعدد من ممثلي وسائل الإعلام أن النادي يطمح دائماً إلى عقد صفقات متميزة، واستقدام نجوم من شأنهم تقديم إضافة نوعية متميزة للفريق؛ تسهم في الوصول به إلى مراكز متقدمة على جدول الترتيب في دوري الأضواء، بحيث يمتلك القدرة على المنافسة.

ولفت البطران إلى أن توجيه بوصلة اهتمام الفريق نحو إسبانيا من خلال استقدام إنييستا وألكاسير فضلاً عن المدرب بلاناغوما يندرج تحت المساعي لدعم «الصقور».

من جهته، توجه ألكاسير بالشكر إلى نادي الإمارات والقائمين عليه؛ لدورهم الفاعل في إنجاح صفقة انتقاله إلى النادي الذي يعد محطة جديدة في مسيرته الأوروبية والمحلية والتي يطمح من خلالها إلى تقديم نتائج إيجابية بالتعاون مع زملائه في الفريق تحت مظلة العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة وفي ظل وجود أنيستا الذي لعب إلى جانبه في منتخب إسبانيا وفي نادي برشلونة.

ولفت إلى أنه قدم إلى نادي الإمارات لترك بصمة وليس من أجل تمضية الوقت ومن أجل الوصول إلى مراكز متقدمة في دوري أدنوك للمحترفين وليس فقط البقاء فيه.

وأوضح أنه تلقى عدة عروض من العديد من الأندية إلا أنه فضل الانضمام إلى نادي الإمارات الذي اعتبره الفرصة الأفضل بالنسبة له وشعر بارتياح تجاهه خاصة مع سلاسة وسهولة الانتقال التي جاءت كنتيجة طبيعية لما بذله القائمون على النادي من جهود كبيرة تكللت بنجاح الصفقة.