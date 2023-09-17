الامارات | خسارة فيوتشر المصري والإفريقي التونسي في الكونفدرالية الإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل فريق مودرن فيوتشر المصري هدفا في الشوط الثاني ليخسر 1-صفر أمام مضيفه سنجيدا بيج ستارز التنزاني في ذهاب دور 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل إلفيس بوبيا بارانجا هدف سنجيدا الوحيد بعدما تهيأت الكرة أمامه عقب ركلة حرة ليسدد بقوة من مدى قريب في مرمى الحارس محمود عبد الرحيم (جنش).

وتقام مباراة العودة بعد أسبوعين في القاهرة.

وفي مباراة أخرى، استقبل الإفريقي ممثل تونس هدفا في كل شوط ليخسر 2-صفر أمام مضيفه بحر دار سيتي القادم من إثيوبيا.

ومنح هبتامو تاديس المقدمة لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدم فريقه بهدف آخر قبل دقيقتين من النهاية.

وتقام مباراة العودة في رادس بعد أسبوعين.