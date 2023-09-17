شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد 2 مليون جنيه لاتحاد السلة ويقيد لاعبيه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادى الزمالك بسداد جزء من المستحقات المتأخرة على النادى لدى اتحاد السلة، قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الجديد

وتسلم اتحاد كرة السلة مبلغ 2 مليون جنيه من الزمالك على أن يتم جدولة الباقى على أقساط، وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق والتسجيل في اتحاد كرة السلة

ويستعد الزمالك لخوض بطولة الدوحة الدولية بقطر فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، وجارى إنهاء إجراءات السفر إلى قطر

ومن المقرر ان يكون السفر يوم 23 من نفس الشهر، حيث يستعد الزمالك للمشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.

ويشارك فى بطولة الدوحة الودية فريقا بيروت والحكمة من لبنان وقطر القطري، ومانيلا الفلبينى، والأهلي السوري، ودجلة العراقي، والفتح الرباطي المغربي.