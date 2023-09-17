شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة التنس يتأهلون لفاصلة الصعود للمجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تألق المنتخب الوطنى للتنس للرجال، وحقق انتصارا على منتخب أوروجواي بنتيجة 3 / صفر، بالعاصمة مونتفيدو، ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز.

وتمكن المنتخب من الفوز بلقاء الزوجى، حيث تغلب الثنائى محمد صفوت واكرم السلالى على اريل بيهار ومارتين كوفاس 6 / 3 و 6 / 4 فى الجولة الثانية للقاء ليتقدم الفراعنة 3 / صفر دون الحاجة لخوض لقائى الفردى.

وحجز المنتخب بهذا الانتصار الرائع بطاقة لعب المباراة الفاصلة التى يتأهل الفائز بها الى المجموعة العالمية الأولى.

ومن جانبه أشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى بالأداء الرجولى للاعبين ونجاح الفريق فى التفوق خارج الحدود والفوز على منافس قوى على ملعبه ووسط جماهيره.

وقدم الشافعى التهنئة لجميع اللاعبين محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا وأكرم السلالى الذين كانوا على قدر المسئولية وواصلوا تحقيق الإنجازات التى يعيشها التنس المصرى على كافة المستويات.