شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تضع 5 معايير لحسم التأهل من كأس الرابطة فى النسخة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت رابطة الأندية 5 معايير لحسم التأهل من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها في الفترة المقبلة بمشاركة 18 فريقا، هم جميع أندية الدوري الممتاز.

ونصت لائحة البطولة في نسختها الجديدة على العودة لفارق النقاط ثم المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم الأعلى تهديفًا وأخيرا اللجوء لقرعة حال التساوي في كل ما سبق.

استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إقامة النسخة المقبل من بطولة كأس الرابطة بنظام الثلاث مجموعات، بدلا من نظام خروج المغلوب الذى اعتمدته الرابطة في النسخة الماضية.

وقررت الرابطة في لائحة الموسم الجديد مشاركة الأندية الثمانية عشر للدوري في كأس الرابطة، على أن يتم تقسيمها على ثلاث مجموعات بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

وكان نظام المجموعات الثلاث هو المعتمد في أول نسخة من البطولة من العام قبل الماضي، والذي تُوج بلقبها فيوتشر، بينما تغير نظام المسابقة لخروج المغلوب في النسخة الماضية والتي توج بها سيراميكا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات وغرامات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد 2023 – 2024.

وقررت الرابطة تغريم أي ناد ينسحب من بطولة كأس الرابطة قبل سحب القرعة مبلغ 2 مليون جنيه، أما في حالة الاعتذار بعد سحب القرعة يتم تغليظ العقوبة لتصبح مليوني جنيه.